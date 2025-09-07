Haberler

Şanlıurfa'da Boğulma Olayı: 16 Yaşındaki Genç Fırat Nehri'nde Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki Muhammed Talha Al, yüzme bilmediği için akıntıya kapılarak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Muhammed Talha Al, (16) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Siverek'e bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Muhammed Talha Al, sıcak havadan bunalarak Fırat Nehri'ne girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Al, kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipler sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Muhammed Talha Al'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Al'ın cenazesi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DH

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
