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Birecik'te yorgun mermi yaralanması: 2 gözaltı

Birecik'te yorgun mermi yaralanması: 2 gözaltı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği kişinin yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bahçede çalıştığı sırada yorgun mermi isabet eden H.A'nın yaralanmasıyla ilgili Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

Yapılan incelemede, ilçede gerçekleşen bir düğünde, damat İ.H.Ş'nin M.Ş'ye ait tabancayla havaya ateş ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.H.Ş. ve M.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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