Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Yesevi Mahallesinde bir binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.