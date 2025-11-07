Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Topdağı Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Abdullah S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.