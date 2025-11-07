Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan bir bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Topdağı Mahallesi Yakup Kalfa Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 4 kişi çevredekiler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Abdullah S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel