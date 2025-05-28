Şanlıurfa'da Başlıboş Köpeklerin Saldırısı: 29 Kuzu Telef Oldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi sınırları içerisinde başıboş köpeklerin saldırdığı ağıldaki 29 kuzu telef oldu. Olay, Gözlek Mahallesi'nde gerçekleşti ve bölgedeki yetkililer inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi sınırları içerisinde başıboş köpeklerin saldırdığı 29 kuzu telef oldu.
Kırsal Gözlek Mahallesi'nde Mehmet İsaoğlu'na ait ağıldaki kuzulara, başıboş yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine başıboş köpekler bölgeden uzaklaştırıldı. Köpeklerin saldırısı sonrası 29 kuzu telef oldu.
İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.