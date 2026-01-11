Haberler

Şanlıurfa'da şoförler odası seçiminde kavga: 6 yaralı /Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimi esnasında adaylar arasında çıkan kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Polis kavgayı güçlükle ayırdı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞANLIURFA'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimi sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Polislerin tarafları güçlükle ayırdığı kavga, cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki 11 Nisan Spor Salonu'nda meydana geldi. 7 binden fazla üyesi bulunan Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Seçime mevcut başkan Yaşar Deveci ile birlikte İmam Bakır Alkan, Osman Karakeçili, İbrahim Halil Çelik ve İsmail Alpyiğit olmak üzere toplam 5 aday yarıştı. Oy verme işlemi sırasında Yaşar Deveci ile İmam Bakır Alkan'ı destekleyen gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek her iki adayın yakınlarının da karıştığı kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavga nedeniyle salonda büyük panik yaşandı. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları güçlükle ayırırken, taşkınlık çıkaran kişiler salon dışına çıkarıldı. Kavga sırasında sopa ve darp sonucu yaralanan 6 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Gerginliğin zaman zaman devam ettiği seçimler, yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir