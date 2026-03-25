Haberler

Şanlıurfa'daki "mesaiye gitmeyen personel" iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, mesaiye gitmediği iddia edilen bir personel hakkında başlatılan inceleme sonucunda ihmalsizlik tespit etmediğini açıkladı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Müdürlük, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Devlet Hastanesinde Bankamatik Personel Vakası" başlıklı iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

İddialara ilişkin inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar, ilk olarak 2025 yılı Temmuz-Ağustos aylarında gündeme gelmiştir. Haberde adı geçen Necla Cengiz, ilgili dönemde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak TİG biriminde klinik kodlamacı statüsünde görev yapmıştır. Klinik kodlama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından kişiye özel sistemler üzerinden yürütülmekte olup, tüm işlem kayıtları bakanlık sunucularında detaylı şekilde tutulmaktadır. Yapılan incelemelerde; ilgili personelin görev yaptığı süre içerisinde hastanenin veri gönderim oranlarında belirgin artış sağlandığı, aylık kodlama sayılarının hedeflerin üzerine çıktığı ve hizmet süreçlerinde önemli iyileşmelerin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Personelin gerçekleştirdiği tüm işlemler sistem kayıtlarıyla sabit olup, görevini aktif ve düzenli şekilde yerine getirdiği anlaşılmıştır. Mesai takip kartına ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme başlatılmış, muhakkik görevlendirilmiş ve yürütülen soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal veya usulsüzlük tespit edilmemiştir."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti

Sınıfta çantasından çıkardığı eşya 30 öğrenciyi hastanelik etti
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı

Ailesiyle sinemaya gitti, filmi bırakıp yaptığına bakın