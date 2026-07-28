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Siverek'te balata spreyi yangını: 3 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde balata spreyinin alev alması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balata spreyinin alev alması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Oto Sanayi Sitesi'nde bir araç üzerinde çalıştıkları sırada balata spreyinin alev alması sonucu M.İ, E.B.T. ve M.V.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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