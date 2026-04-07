Şanlıurfa'da asansörde mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe 3 çocuğun mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Akçakale İtfaiye müdürlüğü ekipleri, asansörde mahsur kalan 3 çocuğu kurtardı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü