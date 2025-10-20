Haberler

Şanlıurfa'da Arkadaşını Bıçakla Öldüren 14 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı
Şanlıurfa'da bir tartışma sonucu 14 yaşındaki Y.K., arkadaşı Hakkı Eren Kubat'ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Olay sonrası Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA'da tartıştığı arkadaşı Hakkı Eren Kubat'ı (16), bıçakla öldüren Y.K. (14) tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, önceki gece geç saatlerde Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Eren Kubat ile Y.K. arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Y.K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hakkı Eren Kubat, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde arkadaşının ölümüne üzüldüğünü belirten Y.K.'nın, olay günü ailesine laf atılması nedeniyle öfkeye kapılıp bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
