Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada silahların da karışması sonucunda kardeş olan Ali Öztürk (26) ve İzzettin Emirsoy (23) yaşamlarını yitirdi.

Öğle saatlerinde, Harran ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde yaşanan olayda akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. İki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Silah seslerini duyanların ihbarı sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrasında Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Öztürk ve kardeşi İzzetin Emirsoy kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.