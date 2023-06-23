Şanlıurfa'da aranan şüpheli yakalandı
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Ceylanpınar ilçesinde aranan bir şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı. Ayrıca emniyet, bayramda sahte para konusunda vatandaşları uyardı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aranan bir şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında M.N. ilçe merkezde yakalandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetten sahte para uyarısı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, bayram telaşına düşen vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.
Vatandaşları bayramda sahte para konusunda uyaran ekipler, banka, cami, durak gibi halkın yoğun olduğu yerlere de afiş astı.
Ekipler, kasaplar ve hayvan satışı yapan kişileri de uyararak broşür verdi.