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Şanlıurfa'da aranan hükümlü 23 yıl 7 ay 14 gün hapisle cezaevine teslim edildi

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Şanlıurfa ve Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmada, hakkında 17 ayrı dosya kapsamında arama kararı bulunan hükümlü yakalandı. Kaçakçılık suçlarından 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da, hakkında 17 farklı dosya kapsamında arama kararı olan ve kaçakçılık suçlarından 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Şanlıurfa ve Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmada, hakkında 17 ayrı dosya kapsamında arama kararı bulunan hükümlü yakalandı.

Kaçakçılık suçlarından toplam 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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