Şanlıurfa'da Araç Muayene İstasyonunda Rüşvet Operasyonu: 7 Tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde araç muayene istasyonunda rüşvet karşılığında sorunlu araçları muayeneden geçirmiş gibi göstererek sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, araç muayene istasyonunda görevli çalışanlar ile iş takipçilerinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, sahte evrakla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA