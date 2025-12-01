Şanlıurfa'da Anız Yangını Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Eyyübiye ilçesinde tarlasında çıkan anız yangınına müdahale eden Mehmet Özcan (48), dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tarlasında çıkan anız yangınına müdahale ederken dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Özcan (48), Kırsal Şahinalan Mahallesi'nde mısır ekili tarlasında çıkan anız yangınına müdahale ederken dumandan etkilendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel