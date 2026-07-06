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Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Kepirkucak Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

E.Ö. ve oğlu B.Ö. silahla C.Ö'ye ateş açtı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırılan C.Ö, kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler E.Ö. ve oğlu B.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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