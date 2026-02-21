Haberler

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi.

Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada, M.C, İ.C, A.C, Ş.C, Y.C, A.T, E.A. ve M.T. darp sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
