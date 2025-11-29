Haberler

Şanlıurfa'da Aile İçi Sıcak Tartışma Kanlı Bitti: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Aile İçi Sıcak Tartışma Kanlı Bitti: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Şanlıurfa'da enişte tarafından tabanca ile vurulan iki kardeş Mahmut Çeki ve Reşit Çeki hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli için polis arama çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA'da enişteleri İbrahim Halil Ç., tarafından tabanca ile vurulan Mahmut Çeki (33) ve kardeşi Reşit Çeki (31) toprağa verildi. 2 kişiyi de yaralayan damat İbrahim Halil Ç., henüz bulunamadı.

Olay, dün akşam, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darbedildiği öne sürülen Emine Ç., ailesinin yaşadığı eve sığındı. Bunun üzerine iki aile arasında telefonla tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası İbrahim Halil Ç., silahıyla kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzeni olduğu belirtilen kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile yeniden çıkan tartışmada damat İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Mahmut ve Reşit Çeki ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheli, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reşit Çeki de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kardeşlerin cansız bedenleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi. Şüpheli İbrahim Halil Ç.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
