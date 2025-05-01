Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Şanlıurfa'da Aile İçi Kavga Kanlı Bitti: Baba Öldürüldü, Anne Yaralandı

Şanlıurfa'da Aile İçi Kavga Kanlı Bitti: Baba Öldürüldü, Anne Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halfeti ilçesinde Nurettin Dündar, tartıştığı babası Cuma Dündar'ı bıçaklayarak öldürüp, araya giren annesi Reyhan Dündar'ı da yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde Nurettin Dündar (43), tartıştığı babası Cuma Dündar'ı (62) öldürdü, araya giren annesi Reyhan Dündar'ı (58) da yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Cuma Dündar ile oğlu Nurettin Dündar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Nurettin Dündar, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını bıçakladı. Kavga sırasında araya girmeye çalışan anne Reyhan Dündar da bıçak darbeleriyle yaralandı. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, oğulları Nurettin Dündar kaçtı.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cuma Dündar, kurtarılamadı.

Nurettin Dündar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.