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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo 550 Gram Skunk Ele Geçirildi, 4 Tutuklama

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kilo 550 Gram Skunk Ele Geçirildi, 4 Tutuklama
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ŞANLIURFA’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi. İki ayrı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerindeki aramalarda toplam 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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