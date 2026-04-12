Şanlıurfa'da 8 kilo skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da polisin durdurduğu otomobilin bagajında 8 kilogram skunk bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobilde arama yapan ekipler, bagajda 8 kilogram skunk ele geçirdi. Ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı