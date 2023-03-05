Şanlıurfa'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
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Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme görüntülere anbean kameralara yansıdı. Ağır hasarlı olduğu için daha önce boşaltılan binadan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı, enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına da vakit kaybedilmeden başlandı.
Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan 7 katlı bir bina çöktü.
ÇÖKME ANI KAMERADA
7 katlı binanın çöktüğü anlar kameraya anbean yansıdı. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ortalığı toz bulutu kaplarken, görüntülerde trafiğin aktığı görüldü.
ENKAZDAN SES ALINDI
Bir kişinin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Ağır hasarlı olduğu için boşaltılan bir binaydı. Enkazdan ses alındı, çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.