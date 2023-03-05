Şanlıurfa'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme görüntülere anbean kameralara yansıdı. Ağır hasarlı olduğu için daha önce boşaltılan binadan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı, enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına da vakit kaybedilmeden başlandı.