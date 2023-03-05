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Şanlıurfa'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme görüntülere anbean kameralara yansıdı. Ağır hasarlı olduğu için daha önce boşaltılan binadan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı, enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına da vakit kaybedilmeden başlandı.

Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan 7 katlı bir bina çöktü.

ÇÖKME ANI KAMERADA

7 katlı binanın çöktüğü anlar kameraya anbean yansıdı. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ortalığı toz bulutu kaplarken, görüntülerde trafiğin aktığı görüldü.

Şanlıurfa'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

ENKAZDAN SES ALINDI

Bir kişinin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Ağır hasarlı olduğu için boşaltılan bir binaydı. Enkazdan ses alındı, çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Serkan Ferit:

Seçim vakti kimin aklına önlem alalım gelirki. Gelin dolaşın bütün ağır hasarlı binaları sadece bir şerit çekilmiş. Yarın öbür gün madde bağımlısı olanların yuvası haline gelecek bu binalar.

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Harun Sarı:

Afad açıklama yaptı hasarlı binalara girilmesin dedi belediye emniyet neden tedbir almıyor, yazık değilmi içeride kalan kardeşlerimize ve yoldan geçen araçlar insanlar, yapmayın kural neyse uyalım

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uCube :

Arkadaş bina ağır hasarlı olduğu halde, trafiği kullanıma açmışlar bina yıkılmadan. Onuda geçtim, binanın yıkılacağını bile bile içine girip oturmakta intihar etmek ile aynıdır. Ağır hasarlı dedilerse, mühürlenmeli ve çevresi kapatılmalı. ;))

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