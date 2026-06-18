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Şanlıurfa'da 5 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 5 firari hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, jandarma operasyonlarıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. Karaköprü'de, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. Birecik'te, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Bozova'da, 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ise Eyyübiye ???????ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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