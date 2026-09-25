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Şanlıurfa'da 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Mustafa Karadağ öldü

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Şanlıurfa'da 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Mustafa Karadağ öldü
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Şanlıurfa'nın Devteşti Mahallesi'nde 3 katlı inşaatta çalışan Mustafa Karadağ, en üst kattan dengesini kaybederek boşluğa düştü. Hastaneye kaldırılan Karadağ, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı; cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

ŞANLIURFA'da çalıştığı 3 katlı inşaatın en üst katından düşen Mustafa Karadağ (33), hayatını kaybetti.

Devteşti Mahallesi'nde 3 katlı inşaatta çalışan Mustafa Karadağ, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Karadağ, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Karadağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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