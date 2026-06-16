Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, nitelikli hırsızlık suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U., jandarma operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 25 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü