Ünlü markaların ürünlerini sahte sitelerden satarak 200 milyon TL dolandırdılar

ŞANLIURFA merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, ünlü markaların ürünlerini sahte internet siteleri ve sanal medya hesaplarından satarak 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet siteleri ve sanal medya platformlarından kurulan dolandırıcılık ağına yönelik 4 ay süren teknik takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda şebekenin faaliyetleri deşifre edilirken, Şanlıurfa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda çok sayıda adrese baskın yapılırken, gözaltına alınan şüphelilerin lüks otellerde konakladıkları ve lüks araçlar kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin ünlü markalara ait ev eşyası, elektronik ürün ve cep telefonu satışını sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden sattıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 200 milyon TL dolandırdığı değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

