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Şanlıurfa'da 20 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucuya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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