Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucuya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.