Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Birecik ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. Karaköprü'de, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. ise Birecik ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.