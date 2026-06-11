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Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Birecik ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarla saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Birecik ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. Karaköprü'de, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. ise Birecik ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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