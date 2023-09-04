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Şanlıurfa'da 167 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda kent merkezi ile Birecik ilçesinde toplam 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kent merkezi ile Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, kent girişinde 2 aracı, Birecik'te ise 1 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 167 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

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