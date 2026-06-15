Haberler

Şanlıurfa'daki yangında 1 iş yeri ile 8 daire zarar gördü

Şanlıurfa'daki yangında 1 iş yeri ile 8 daire zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 10 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerinde çıkan yangında, iş yeri ve 8 daire zarar gördü. Dumandan etkilenen 7 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

ŞANLIURFA'da 10 katlı binada çıkan yangında yapı dekorasyon ve inşaat malzemeleri satışı yapılan iş yeri ile 8 dairenin zarar gördüğü tespit edildi. Yangından etkilenen 7 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Atakent Mahallesi'ndeki 10 katlı Beyaz İnci Sitesi'nin zemin katındaki inşaat ve yapı malzemeleri satışı yapılan iş yerinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Hafta sonu nedeniyle kapalı olan, içerisinde boya ve dekorasyon malzemelerinin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yoğun duman binaya dolarken, alevler de üst katlara sıçradı. Dairelerde oturanlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında itfaiye araçlarının yetersiz kalması üzerine polis ve jandarmaya ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle yangın söndürüldü. Yangında biri itfaiye personeli, toplam 7 kişi dumandan etkilendi.

Hasar tespit çalışmalarında yangının çıktığı iş yeri ile 8 dairede ciddi zarar oluştuğu tespit edildi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bina sakinleri ve iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha

Görevden aldığı partinin iki ağır topuna bir darbe daha
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti

Tarihi anlaşmada son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu

Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan kocanın cezası belli oldu
Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada

Daha 12 yaşında! En büyük hobisi canından ediyordu

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi