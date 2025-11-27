Şanlıurfa'da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi
Viranşehir'de yapılan denetimlerde 1 ton kaçak et bulundu ve imha edildi. Ekipler, etlerin uygunsuz koşullarda taşındığını belirlerken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekiplerince yapılan denetimde, bir araçta kaçak ve uygunsuz koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton et bulundu.
Ekipler etleri imha ederken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.