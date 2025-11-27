Şanlıurfa'da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekiplerince yapılan denetimde, bir araçta kaçak ve uygunsuz koşullarda taşındığı belirlenen 1 ton et bulundu.

Ekipler etleri imha ederken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.