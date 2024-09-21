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Şanlıurfa Cezaevi Yıkılıyor, Yerine Millet Bahçesi İnşa Edilecek

Şanlıurfa Cezaevi Yıkılıyor, Yerine Millet Bahçesi İnşa Edilecek
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12 yıl önceki isyan sırasında 13 mahkumun hayatını kaybettiği ve geçen yıl sel felaketi nedeniyle kapatılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yıkım kararı alındı. Yıkım sonrası alan Millet Bahçesi olarak halka açılacak.

ŞANLIURFA'da, 12 yıl önceki isyan sırasında 13 mahkumun hayatını kaybettiği ve geçen sene sel felaketi nedeniyle kapatılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu için yıkım kararı alındı. Cezaevinin, Eyyübiye Belediyesi'ne tahsis edildiği ve alanın halka açık 'Millet bahçesi' olacağı belirtildi.

Eyyübiye Mahallesi'nde 1968 yılında 400 kişilik olarak yaptırılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrası, mahkumlar çevre illere nakledildi. 16 Haziran 2012'deki isyanda çıkan yangında 13 mahkum hayatını kaybettiği cezaevinin boşaltılması sonrası yıkım işlerinin başlanması için son hazırlıklar yapılmaya başlandı. Cezaevi Eyyübiye Belediyesi bünyesine tahsis edildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, cezaevinin yıkılmasıyla birlikte bölgeye yaklaşık 100 dekarlık rekreasyon alanı kazandırılacağını açıkladı. Başkan Kuş, "Cezaevi alanında gençlik merkezi, eğitim alanları, yeşil alanlar, çocuklar için oyun grupları ve dinlenme alanları içeren bir 'Millet Bahçesi' oluşturacağız. Cezaevinin kapıları artık halka açılacak" dedi.

Yıkım işlemlerinin de yakında başlayacağı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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