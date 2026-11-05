Şanlıurfa Ceylanpınar'da tırla çarpışan traktör sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da tırla çarpışan traktör sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.Ç. (53) idaresindeki 47 AEA 577 plakalı tır, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun kırsal Yenişehir Mahallesi mevkisinde Hamdo Yetek (44) yönetimindeki 63 ACK 834 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Yetek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA