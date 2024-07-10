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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Suruç'ta Alt Yapı ve Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç kırsalında alt yapı ve yol çalışmalarını sürdürüyor. İlgili ve Gölen kırsal mahallelerinde yol yapımı, sathi kaplama asfalt ve PMT serim işlemleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ileriye dönük hedefleri arasında daha fazla mahalleye erişilebilirlik sağlayacak altyapı projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Suruç kırsalındaki alt yapı ve yol çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, İlgili ve Gölen kırsal mahallelerinde yol yapımı, sathi kaplama asfalt ve PMT serim işlemleri devam ediyor.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin ileriye dönük hedefleri arasında, daha fazla mahalleye erişilebilirlik sağlayacak altyapı projelerinin devam etmesinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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