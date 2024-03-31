Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül oyunu kullandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Rasime Polat İlköğretim Okulu'na gelen Beyazgül'ün oyunu 2099 nolu sandıkta kullandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Bayazgül, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.

Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Beyazgül, "Birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize halel gelmeden güzel bir sonuç almak isteriz. Sonuç olarak halkımız ne derse o olacak. İnşallah demokratik ortamda geçen bu yarıştan çıkan sonuç, hepimiz için hayırlı olur. İstiyoruz ki ülkemiz ve şehrimiz kazansın. Akşam da sandıklar açılacak, Allah nasip ederse nihayetinde demokrasi ve halkın dediği neyse o olmuş olacak. Biz bir kez daha memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.