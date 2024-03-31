Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül oyunu kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Rasime Polat İlköğretim Okulu'na gelen Beyazgül'ün oyunu 2099 nolu sandıkta kullandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Bayazgül, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.

Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Beyazgül, "Birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize halel gelmeden güzel bir sonuç almak isteriz. Sonuç olarak halkımız ne derse o olacak. İnşallah demokratik ortamda geçen bu yarıştan çıkan sonuç, hepimiz için hayırlı olur. İstiyoruz ki ülkemiz ve şehrimiz kazansın. Akşam da sandıklar açılacak, Allah nasip ederse nihayetinde demokrasi ve halkın dediği neyse o olmuş olacak. Biz bir kez daha memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 31 Mart yerel seçiminde hangi sandıkta oy kullanacağımı nereden öğrenebilirim? Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullandı mı? 31 Mart seçimlerinde yurt dışı oyları var mı? Oylar tek zarfa mı konulacak? 31 Mart 2024 yerel seçimde kaç zarf kullanılacak? Seçimde ilk hangi oylar sayılacak? 31 Mart yerel seçiminde oy sayımı nasıl yapılacak? Telefonla oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı? Hangi okulda oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim? Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title