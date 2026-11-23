Şanlıurfa Bozova'da traktörün altında kalan 62 yaşındaki Arif Çiçek hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyükhan Mahallesi'nde tamir etmeye çalıştığı traktörün aniden hareket etmesiyle altında kalan 62 yaşındaki Arif Çiçek, kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde tamir etmeye çalışırken aniden hareket eden traktörünün altında kalan Arif Çiçek (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyükhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Çiçek'in tamir etmeye çalıştığı kendisine ait traktör bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Traktörün altında kalan Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiçek, ambulansla Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arif Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.