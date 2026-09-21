Şanlıurfa Birecik'te kasten öldürme zanlısı yakalanıp tutuklandı

Şanlıurfa Birecik'te kasten öldürme zanlısı yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2025'te gerçekleşen kasten öldürme suçunun faili olduğu belirlenen zanlı, İl Jandarma Komutanlığınca saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde "kasten öldürme" suçuna ilişkin aranan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, 2025'te Birecik'te gerçekleşen "kasten öldürme" suçunun faili olduğu belirlenen zanlı A.Ç'nin bir yakınına ait adreste saklandığını tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlı, gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA