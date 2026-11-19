Şanlıurfa Birecik'te husumetli akrabalar arası kavgada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde husumetli akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 69 yaşındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; bölgeye jandarma da sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan M.Ç. (69), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA