Şanlıurfa Birecik'te devrilen traktörün 54 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün 54 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Traktörün altından vatandaşlar ve sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hikmet Kızılkaya (54) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Kırsal Bentbahçesi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Kızılkaya, vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızılkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA