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Şanlıurfa Birecik'te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü N.İ. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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