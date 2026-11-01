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Şanlıurfa Akçakale'de telefonla 46 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 27 ilde 46 vatandaşı toplam 37 milyon 906 bin 851 TL dolandırdığı, adreslerinde duvar arasına gizlenmiş 13 cep telefonu ele geçirildiği belirlendi.

ŞANLIURFA'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 27 ilde cep telefonuyla aradıkları 46 vatandaşı 37 milyon 906 bin 851 TL dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda duvar arasına gizlenmiş 13 cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşları telefonla dolandırdığı belirlenen şüphelilerin Akçakale ilçesindeki adresi tespit edildi. Belirlenen adrese 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, pencere duvarına gizlenmiş dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 13 SIM kart ele geçirildi. Aramalarda 21 adet captagon ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 ecza da bulundu.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin Türkiye genelinde 27 farklı ilde 46 vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle toplam 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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