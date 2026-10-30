Şanlıurfa Akçakale'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa Akçakale'de otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Akdiken Mahallesi mevkisinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
İ.P. idaresindeki 27 AZT 019 plakalı otomobil, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Akdiken Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bulduk'a (9) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA