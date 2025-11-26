Haberler

Şanlıurfa Adliyesinde Patlama: 1 Yaralı

Şanlıurfa Adliyesinin Adli Emanet Deposunda meydana gelen patlamada bir personel yaralandı. Olay sonrası yangın kontrol altına alındı, yaralı personelin durumu iyi.

Şanlıurfa Adliyesinin Adli Emanet Deposunda yaşanan patlamada 1 personelin yaralandığı bildirildi.

Merkez Haliliye ilçesinde bulunan adliye binasındaki Adli Emanet Deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler yönlendirilerek, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, adliyede yaşanan üzücü bir olayın tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

Gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Şıldak, "Adli Emanet Deposunda yaşanan küçük çaplı patlama ve yangın kontrol altına alındı. Olayda 1 kişi yaralandı. Şu an olay kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Olay yerine gelerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şıldak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, patlamanın saat 15.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Patlama sonucu bir adliye personelimiz yaralandı. Şu an patlamadan kaynaklanan yangın söndürülmüş durumda, depo bölümündeki dumanın tahliyesi ile ekiplerimiz meşgul oluyor. İçeride tehlike arz edecek herhangi bir durum bulunmuyor. Personelimiz tahliye edildi. Herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Şu an itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından yürütülecek araştırma çerçevesinde patlamanın nedeni ortaya konulacak ve teknik inceleme sonucunda kamuoyuyla paylaşılacak. Bacağından yaralanan personelimizin tedavisi hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Şıldak, "Depoda mühimmat var mıydı?" sorusu üzerine, "Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok. Bütün bilgiler toparlanıp ortaya konulacak. Teknik inceleme sonucu kesin neden ortaya konulacak." ifadelerini kullandı.

Yaralı memurun durumu iyi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, patlamada yaralanan zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nu tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Şıldak ve beraberindekiler, Habiboğlu'nun durumuna ilişkin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk'ten bilgi aldı.

Habiboğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
