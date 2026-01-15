Haberler

Şanlıurfa'da adliye önünde kavga; 2 yaralı

Şanlıurfa'da boşanma davası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay adliye önünde meydana geldi ve polis müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davası sonrası iki grup arasında tartışma çıktı. Silahların çekildiği kavgaya adliye polisi müdahale ederken, çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
