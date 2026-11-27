SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu mesajında, "Sayın Hikmet Çetin, devlet tecrübesi, siyasi birikimi, diplomatik kimliği, nezaketi ve ülkesine hizmet anlayışıyla Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi son derece önemli görevlerde bulunmuş olan merhum Hikmet Çetin, devlet geleneğimizin ve siyasi tarihimizin saygın isimlerinden biri olarak daima hatırlanacaktır. Merhum Hikmet Çetin'e Yüce Allah'tan rahmet diliyor, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine, siyasi camiaya ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı