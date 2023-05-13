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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan Anneler Günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan Anneler Günü mesajı

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, iyiliği, doğruyu, şefkati öğretip büyük özveri ve fedakarlıkla çocuklarını yetiştiren annelerin, milletin en büyük hazinesi olduğunu belirtti.

Anneliğin yeri doldurulamayan, değeri ölçülemeyen, tarifi imkansız ve dünyadaki en kutsal duygulardan olduğuna dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Anneler, kültürel değerlere sahip, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde en önemli role sahiptir. Hayatımıza anlam katan, dünyamızı güzelleştiren tüm fedakar annelerimizin gününü kutluyor, ebediyete irtihal etmiş annelerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Gamze Nur Sarı - Güncel

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