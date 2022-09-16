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Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Çin lideri damga vurdu! Ne akşam yemeğine katıldı, ne de toplu fotoğrafta yer aldı

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Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Çin lideri Şi Cinping'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmaması dikkat çekti.

Özbekistan'ın Semerkant kenti, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarını ağırlıyor. Zirvede dün gerçekleşen görüşmeler tüm dünya tarafından yakından takip edilirken Covid-19 kuralları nedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hassasiyeti dikkat çekti.

Pandeminin patlak vermesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Özbekistan'a gelen Şi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin dahil birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Çin lideri damga vurdu! Ne akşam yemeğine katıldı, ne de toplu fotoğrafta yer aldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan ve Putin ile İran lideri İbrahim Reisi ve Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko dahil konuk liderlere şehri gezdirirken Çin liderinin orada olmaması dikkat çekti. Şi, diğer liderlerle toplu fotoğraf çekimine, şehir turuna ve akşam yemeğine katılmadı.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Çin lideri damga vurdu! Ne akşam yemeğine katıldı, ne de toplu fotoğrafta yer aldı

Ev sahibi ülke Özbekistan'dan bir yetkili, Şi'nin ve beraberindeki heyetin Covid-19 kuralları nedeniyle toplu etkinliklere katılmadığını aktardı. Çin, pandeminin başından bu yana "Sıfır Covid" politikası nedeniyle çok katı önlemleri uygulamaya devam ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Özbekistan Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ozan Kuesmez:

Allahim ne güzel bir geceydi Özgür insanlari bu toplumdan koru

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funy Cup:

evin yaramaz çocukları gibiler :))

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