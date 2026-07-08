Albüm: Çin, Laboratuvar Astrofiziği Alanındaki İlk Özel Araştırma Platformunu İnşa Ediyor

SHANGHAİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Shanghai Jiao Tong Üniversitesi bünyesindeki Tsung-Dao Lee Enstitüsü, Çin'in laboratuvar astrofiziği alanındaki ilk özel araştırma platformunun inşasını hızlandırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırma platformu, 3 petavat gücünde yüksek enerjili femtosaniye lazeri, çift ışınlı 700 joule nanosaniye lazeri ve 90 MeV elektron hızlandırıcısını tek bir deneysel tesiste bir araya getirecek. Tesis tamamlandığında, laboratuvar astrofiziği ile diğer yüksek enerji yoğunluklu fizik alanlarında yürütülecek araştırmaları destekleyecek.

Kaynak: Xinhua