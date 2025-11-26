Şanghay'da Espace Gabrielle Chanel Kültür Merkezi Açıldı

SHANGHAİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan "Espace Gabrielle Chanel" adlı çok işlevli kültür merkezinin sergi alanı, 23 Kasım 2025.

Uluslararası marka Chanel ve Çin'in Shanghai kenti merkezli çağdaş sanat müzesi Sanat Santrali tarafından ortaklaşa düzenlenen çok işlevli bir kültür merkezi pazartesi günü Shanghai'da açıldı. (Fotoğraf: Xinhua)