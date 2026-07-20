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Albüm: 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Yapay Zeka Ajanı Ürünleri Büyük İlgi Gördü

Albüm: 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Yapay Zeka Ajanı Ürünleri Büyük İlgi Gördü
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Çin'in Şanghay kentinde başlayan 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı, yapay zeka ajan donanımları ve sistem ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, yapay zekanın araçtan akıllı ortağa dönüşümünü ve farklı sektörlerdeki çözümleri sergiliyor.

SHANGHAİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da cuma günü başlayan 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı, çok sayıda yapay zeka ajanı donanımı ve sistem ürününe ev sahipliği yapıyor.

Yeni nesil yapay zekanın araç olmaktan çıkıp akıllı bir ortağa dönüşümünün öne çıktığı etkinlik, farklı sektörleri ve günlük yaşamı güçlendiren çözümleri de gözler önüne seriyor.

Kaynak: Xinhua
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